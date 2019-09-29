Иностранным туристам разрешат прилетать в Гомель без виз
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси работает над соответствующим проектом и планирует расширить безвизовый режим на региональные аэропорты.
По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного работы над проектом находятся на финальном этапе, передает "Белсат".
Ведомство надеется увеличить поток туристов в несколько раз.
Сейчас Гомельская область – аутсайдер среди всех белорусских регионов по количеству туристов. В прошлом году Гомельщину посетило 4777 туристов. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях.
В январе-июле 2019 года в рамках безвизового режима в Беларусь приехало около 174 000 человек.
Источник: ЮВ/ИР belsat.eu
14:48 29/09/2019