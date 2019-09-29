Иностранным туристам разрешат прилетать в Гомель без виз

По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного работы над проектом находятся на финальном этапе, передает "Белсат"





Ведомство надеется увеличить поток туристов в несколько раз.









Сейчас Гомельская область – аутсайдер среди всех белорусских регионов по количеству туристов. В прошлом году Гомельщину посетило 4777 туристов. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях.



