В Могилеве на Dranikfest'е съели полторы тонны картофеля
В Могилеве в субботу прошел фестиваль Dranikfest. Его участники съели полтонны картофеля в виде драников и по традиции затоптали муляж огромного колорадского жука, сообщает TUT.by
Помимо дегустации драников, на фестивале было много других развлечений: например, традиционные белорусские танцы и песни. Количество посетителей вечера достигло 10 тысяч человек.
Среди могилевских ресторанов и кафе проходил конкурс "Золотая терка" на лучшие драники. Победу присудили "Бару XIX век".
Нынешний Dranikfest в Могилеве — уже шестой по счету. Организаторы надеются, что фестиваль станет международным.
13:21 29/09/2019