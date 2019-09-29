Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Могилеве на Dranikfest'е съели полторы тонны картофеля

В Могилеве в субботу прошел фестиваль Dranikfest. Его участники съели полтонны картофеля в виде драников и по традиции затоптали муляж огромного колорадского жука, сообщает TUT.by

Помимо дегустации драников, на фестивале было много других развлечений: например, традиционные белорусские танцы и песни. Количество посетителей вечера достигло 10 тысяч человек.

Среди могилевских ресторанов и кафе проходил конкурс "Золотая терка" на лучшие драники. Победу присудили "Бару XIX век".

Нынешний Dranikfest в Могилеве — уже шестой по счету. Организаторы надеются, что фестиваль станет международным.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru