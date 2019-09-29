Немецкая полиция оштрафовала беларусских дальнобойщиков за обед посреди трассы
26 сентября возле города Бад-Раппенау в земле Баден-Вюртемберг баварские полицейские заметили фуру, стоящую посреди трассы. В это время шел сильный дождь, и видимость была сильно ограничена. Баварские полицейские вызвали своих местных коллег из Вайнсберга.
Приехав на место прошествия, полицейские отправились поговорить с водителями автомобиля. Поведение беларусских дальнобойщик их очень удивило – «водитель и его напарник спокойно сидели в кабине и обедали», – пишет пресс-служба полиции Хайльбронна.
Как выяснилось, в автомобиле, следовавшем в Нюрнберг, неожиданно закончилось топливо. Водителям пришлось остановиться посреди трассы. Их оштрафовали на 500 евро за создание аварийной ситуации. Также они заплатили компании, которая привезла топливо для заправки.
11:28 29/09/2019