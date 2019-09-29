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Национальный аэропорт на несколько часов остался без света

Национальный аэропорт Минск на несколько часов остался без электроснабжения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее пассажиры начали жаловаться на отсутствие электричества в аэропорту – не работали все системы, были задержаны рейсы.

"29 сентября в 4:22 зафиксированы сбои в подаче электроэнергии", - рассказали в пресс-службе.

Спустя четыре часа, в 8:21, проблемы были устранены, и аэропорт начал работать в штатном режиме.

Администрация Национального аэропорта принесла извинения за временные неудобства.    

В Белэнерго пояснили, что проблемы были на стороне аэропорта. "Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с техническими неполадками на энергетическом оборудовании, принадлещем Национальному аэропорту", - рассказали Sputnik в пресс-службе Белэнерго.

В сентябре это второе отключение электричества в аэропорту.
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