Национальный аэропорт на несколько часов остался без света

Ранее пассажиры начали жаловаться на отсутствие электричества в аэропорту – не работали все системы, были задержаны рейсы.





"29 сентября в 4:22 зафиксированы сбои в подаче электроэнергии", - рассказали в пресс-службе.





Спустя четыре часа, в 8:21, проблемы были устранены, и аэропорт начал работать в штатном режиме.





Администрация Национального аэропорта принесла извинения за временные неудобства.





В Белэнерго пояснили, что проблемы были на стороне аэропорта. "Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с техническими неполадками на энергетическом оборудовании, принадлещем Национальному аэропорту", - рассказали Sputnik в пресс-службе Белэнерго.





В сентябре это второе отключение электричества в аэропорту.



