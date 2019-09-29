"Тунеядцев" в октябре ждет новый сюрприз





Какие жилищно-коммунальные услуги должны оплачивать по экономически обоснованным тарифам трудоспособные граждане, включенные в списки не занятых в экономике, определено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2018 года № 314. Как известно, с 1 января текущего года это касалось только одной позиции в жировке — горячего водоснабжения (подогрева воды). С 1 октября 2019 года добавятся теплоснабжение (централизованное) и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).





Семейный расклад





Важно, является ли не занятым в экономике собственник или наниматель (то есть плательщик, получатель жировки). Если нет, то весь потребленный объем гигакалорий на подогрев воды и отопление рассчитывают по субсидируемому тарифу даже при условии, что в квартире зарегистрированы другие трудоспособные неработающие члены семьи.





И наоборот: стоит оказаться плательщику в категории незанятых, как ему и всем таким же жильцам в квартире начнут начислять плату за теплоснабжение по экономически обоснованному тарифу сообразно их доле. Соответственно, когда незанятый хозяин квартиры зарегистрирован в ней один, то на все затраченные гигакалории применяется полный тариф.









Переплата в цифрах





В предстоящем отопительном сезоне по 31 декабря 2019 года включительно субсидируемый тариф на теплоснабжение за 1 Гкал составляет 18,4831 рубля, экономически обоснованный — 88,99 рубля. Рассмотрим ситуацию на примере проживающей в двухкомнатной квартире семьи из трех трудоспособных человек, из которых незанятый только собственник/наниматель.





За месяц на отопление квартиры будет затрачено, к примеру, 0,6 Гкал. За 0,4 Гкал начислят по субсидируемому тарифу в размере 7,39 рубля (округляем до сотых); за 0,2 Гкал — по полному тарифу на сумму 17,8 рубля. Итого отопление обойдется семье в 25,19 рубля. Переплата «за незанятость» выльется в сумму 14,1 рубля.





Добавляем к этому подогрев воды: израсходовано, допустим, 0,3 Гкал. За 0,2 Гкал насчитают 3,7 рубля, за 0,1 — 8,9 рубля. В общей сложности — 12,6 рубля, из которых 7,05 рубля — переплата.





В целом отопление и горячее водоснабжение обойдется семье дороже на 21,15 рубля. Если незанятых, включая плательщика, двое и более, суммы пропорционально возрастут.