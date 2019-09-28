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Водители, утром на дорогах - ветер и туман. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 сентября

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 29 сентября из-за тумана.

Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам специалистов, в ночные и утренние часы в воскресенье, 29 сентября, местами по республике ожидается туман. Также синоптики обещают кратковременные дожди.


В Минске и Могилеве днем будет +14.+16 °C. В Бресте температура воздуха составит +17.+19 °C, в Витебске +13.+15 °C, в Гомеле +16.+18 °C, в Гродно +15.+17 °C.

В Белгидромете также предупредили, что 30 сентября днем, а также 1 октября в течение суток местами, преимущественно по юго-западу республики, ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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