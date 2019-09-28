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Видеофакт: Испытали и уничтожили автомат Калашникова

Концерн "Калашников" опубликовал видео "экстремального теста" автомата АК-74М, целью которого стало испытание оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов, при этом тестируемый автомат был 2014 года выпуска и уже имел некоторую степень износа. пишет РИА Новости. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, до полного отказа оружия.


После 587 выстрелов у испытуемого АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, на самом цевье появилось пламя. После остывания на автомате были обнаружены следы побежалости (поверхностной окисной пленки), цевье и накладка газовой трубки калашникова, выполненные из полиамида, расплавились, ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза, пишет oxu.az.

При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.


В концерне "Калашников" отметили, что по требованиям Министерства обороны РФ автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению. Таким образом, специалисты концерна выяснили, что АК-74М не просто отвечает требованиям оборонного ведомства, а превосходит их.

Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.
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