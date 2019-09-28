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Массовый выброс дельфинов на пляж попал на видео

На берег острова Боавишта в Атлантическом океане выбросились 132 дельфина. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает Telegram-канал Hue.


Десятки животных погибли, некоторых удалось спасти: местные жители, туристы и работники центра океанографии носили им воду. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы попытаться установить причины случившегося.

В июле 50 черных дельфинов выбросило на берег исландского полуострова Снайфедльснес. Некоторые из них были ранены, пишет ru.oxu.az


В апреле в американском штате Флорида редкого крупнозубого дельфина выбросило на берег. После вскрытия в желудке млекопитающего было обнаружено два пластиковых пакета и кусочек воздушного шарика.
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