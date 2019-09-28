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Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России

Известный комик родом из Беларуси Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА России (смешанные боевые искусства) по развитию.

Вадим Галыгин раньше не один год работал в качестве почетного члена ММА, а теперь получил официальный статус.

«Надеюсь, что будем болеть за наших спортсменов, которые будут выступать в высших категориях этих соревнований. Надеюсь, что оправдаю доверие, которое мне дали»,

 – 
фото из открыто доступа

рассказал «Белсату» Вадим Галыгин.

Смешанные боевые искусства (MMA – от англ. Mixed martial arts) – боевые искусства (часто неправильно называют «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).
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