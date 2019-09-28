Андрей Вардамацкий: 54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой
Ещё 20,5% опрошенных не знают, что ответить, или затрудняются с ответом на этот вопрос. Такие цифры озвучил 28 сентября на Конгрессе исследователей Беларуси руководитель "Белорусской аналитической мастерской" Андрей Вардамацкий.
Это данные на август 2019 года. Если рассматривать вопрос в динамике, видно, что число сторонников интеграции с Россией постепенно уменьшается — за год их стало меньше почти на 9 процентных пунктов. Количество сторонников европейского пути для Беларуси колеблется между 20% и 25%. А вот тех, кто сомневается, в последнее время стало больше.
Чтобы получить эти данные, была опрошена 1 тысяча человек.
Международный Конгресс исследователей Беларуси проходит в Вильнюсе с 27 по 29 сентября 2019 года. Мероприятие собрало около 600 участников. Вардамацкий представил на нем исследование "Российские ценности или европейские блага".
18:23 28/09/2019