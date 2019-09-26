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"Вор в законе" попал под амнистию в Беларуси

Амнистия была объявлена еще летом, в честь 75-летия освобождения Беларуси, но только сейчас дошла очередь до 45-летнего лидера «мингрельского» воровского клана Гелы Гальского.


Как стало известно ИА «Прайм Крайм»,  26 сентября , отсидев за поддельные документы 20 месяцев из назначенных 36, Гела Кардава (Гела Гальский) был освобожден из ИК-15 Могилева. И по данным агентства, на этот же день на его имя был приобретен авиабилет до Стамбула.

Эксперты предсказывают, что на свободе Гела Гальский может оказаться в центре воровских разборок, так как до посадки оказался втянутым в борьбу за титул "главного среди авторитетных". 


В мае 2018 года Гела Кардава был признан виновным в незаконном пересечении госграницы по поддельным документам и приговорен к трем годам лишения свободы. Интересно, что это был первый срок заключения для человека, имеющего 22 года "воровского стажа".
"Белорусский партизан"
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