"Вор в законе" попал под амнистию в Беларуси





Как стало известно ИА «Прайм Крайм» , 26 сентября , отсидев за поддельные документы 20 месяцев из назначенных 36, Гела Кардава (Гела Гальский) был освобожден из ИК-15 Могилева. И по данным агентства, на этот же день на его имя был приобретен авиабилет до Стамбула.





Эксперты предсказывают, что на свободе Гела Гальский может оказаться в центре воровских разборок, так как до посадки оказался втянутым в борьбу за титул "главного среди авторитетных".







