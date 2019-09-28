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Metallica отменила концерты из-за болезни Хетфилда

Музыкант на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью. 56-летний фронтмен уже проходил реабилитацию в начале 2000-х годов.

Фото © Facebook/Metallica

Американская метал-группа Metallica объявила об отмене ближайших концертов в Австралии и Новой Зеландии из-за состояния вокалиста Джеймса Хетфилда.

— С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения, — говорится в сообщении остальных участников группы в "Твиттере".

Metallica пообещала вернуть поклонникам деньги за купленные билеты. Тур по Австралии должен был пройти с 17 по 29 октября. Затем группа планировала отправиться в Новую Зеландию.

Джеймс Хетфилд на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью. 56-летний фронтмен уже проходил реабилитацию в начале 2000-х годов. Напомним, что в июле Metallica выступила в России, пишет life.ru
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