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В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

Департамент консульской службы МИД Украины поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и французским морским спасательно-координационным центром.

В Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич. 

26 сентября 2019 года в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - отметил дипломат. По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). 


"Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - добавил Кирилич. Как сообщает УП соссілкой на источники, на судне находится около десятка украинцев. Как сообщал УНИАН, 26 сентября в норвежском порту затонул российский траулер. 
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