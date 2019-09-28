Счастье есть! Россиянам все-таки можно курить на балконах

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», – заявили в МЧС.









Вместе с тем пострадавшим будет легче взыскивать ущерб, причиненный виновными из-за курения.





С начала года на балконах и лоджиях России уже произошло 1823 пожара. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. В 60% случаев причиной пожаров была неосторожность при курении.







