Счастье есть! Россиянам все-таки можно курить на балконах
Изменения в Правила противопожарного режима, которые вступают в России в силу с 1 октября и запрещают открытый огонь на балконе и лоджиях, не касаются курения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», – заявили в МЧС.
Вместе с тем пострадавшим будет легче взыскивать ущерб, причиненный виновными из-за курения.
С начала года на балконах и лоджиях России уже произошло 1823 пожара. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. В 60% случаев причиной пожаров была неосторожность при курении.
16:14 28/09/2019