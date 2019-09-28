Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Счастье есть! Россиянам все-таки можно курить на балконах

Изменения в Правила противопожарного режима, которые вступают в России в силу с 1 октября и запрещают открытый огонь на балконе и лоджиях, не касаются курения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», – заявили в МЧС.


Вместе с тем пострадавшим будет легче взыскивать ущерб, причиненный виновными из-за курения.

С начала года на балконах и лоджиях России уже произошло 1823 пожара. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. В 60% случаев причиной пожаров была неосторожность при курении.
belsat.eu
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru