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Он молчал 12 лет, а в тюрьме сознался в тяжких преступлениях

В прошлом году белорусский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. За многочисленные кражи, побег из-под стражи, ранение конвойного, захват его табельного оружия.

Он молчал 12 лет, а в тюрьме сознался в тяжких преступлениях
Пожалуй, самый дерзкий преступник в истории Беларуси решил рассказать о содеянном. Осуждённый Сергей Богдашов сейчас содержится в минском СИЗО №1. 

 40-летний уроженец Могилевской области Сергей Богдашов 29 мая 2009 года, находясь в камере изолятора временного содержания в здании суда Жодино, куда был доставлен в качестве обвиняемого на судебное заседание по уголовному делу, избил начальника изолятора, завладел табельным оружием и совершил побег из-под стражи. За побег осудили начальника ИВС, который конвоировал Богдашова — ему дали четыре года «химии», пишет tut.by

В Смолевичском районе Богдашов угнал Cadillac, на котором уехал в Россию. До этого он промышлял кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, а также угоном дорогих иномарок, за что и был осужден.

Сотрудникам милиции Богдашов признался: при совершении преступлений им управлял «некий спортивный азарт», ему нравилось красть в условиях повышенного риска. Угонять машины, просто соединяя провода, не интересно, заявлял Богдашов, другое дело — забраться в богатый дом, когда хозяева спят, найти место, где лежат деньги, документы, ключи от автомобиля.


Вор успешно «гастролировал» по Минской и Витебской областям, но, несмотря на патологическое везение и осторожность (работал в перчатках, обувь после каждой кражи менял), кольцо вокруг него сжималось. За несколько месяцев до задержания Богдашов был зафиксирован камерой наружного наблюдения в Узде, когда снимал из банкомата деньги по украденной карточке.

Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006−2008) составил почти миллион рублей.

После побега из жодинского суда Богдашов начал «гастролировать» по Псковской области, где обворовывал элитные дома. Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, лишь в июле 2014 года в Подмосковье. В этом правоохранительным органам помог обычный забор, за который, уходя от преследования, зацепился преступник. Развилась гангрена, и ногу пришлось ампутировать. 


Отсутствие ноги не помешало ему попыться еще раз бежать из-под стражи. В 2015 году он напал на конвоиров в здании Псковского горсуда. Богдашов, который передвигался на костылях, толкнул идущего впереди сотрудника полиции, а затем ударил в лицо другого конвоира. В качестве оружия инвалид использовал рукоятку для кисти со стержнем крепления, которую он отвинтил от костыля. Правда, сам он свою вину в нападении на конвой отрицал. По его словам, ручка костыля сама выскочила, костыль упал, он потерял равновесие, отскочил в сторону сотрудника конвоя и схватился за него, чтобы не упасть, а полицейский, мол, сам поранился о наручники.


В России его приговорили к 13 годам лишения свободы, после чего передали в Беларусь, где его ждал суд за кражи и побег из-под стражи. В 2018 году его приговорили к 14 годам лишения свободы.
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