NIGERIAN POLICE

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В Нигерии полиция освободила почти 500 мужчин и мальчиков из дома, где, как сообщается, они подвергались сексуальным надругательствам и пыткам, сообщили власти.





Возраст самых маленьких - пять лет. Все находившиеся в доме, предположительно, мусульманской школе, были закованы в цепи, сообщила полиция, пишет bbc.com





Материал содержит шокирующие подробности.





Глава полиции города Кадуна Али Джанга рассказал Би-би-си, что силы правопорядка нагрянули в дом после того, как получили наводку.





Он назвал увиденное "домом пыток" и местом современного рабства.





Были арестованы восемь человек, почти все они - преподаватели школы. Глава полиции сообщил, что некоторые освобожденные выглядели обессиленными из-за недоедания, а у некоторых были следы побоев.





Находившиеся в заточении рассказали, что их пытали, принуждали к сексу, их мало кормили и не давали уйти - в некоторых случаях по нескольку лет.





"Я здесь провел семь месяцев с цепями на ногах, - рассказал Белл Хамза нигерийским СМИ. - Они же называли себя мусульманским центром, но, если попытаешься оттуда сбежать, тебя накажут. Они за это связывали людей и подвешивали к потолку".





NIGERIAN POLICE, Image caption

У некоторых на теле были видны раны





Некоторые дети рассказали полиции, что туда их привели родственники, полагая, что там они будут изучать Коран.





Два мальчика рассказали полиции, что родители отправили их на учебу из Буркина-Фасо. По мнению правоохранителей, большинство освобожденных - из северной части Нигерии.





Мусульманские школы пользуются большой популярностью в регионе, но уже давно появляются сообщения о злоупотреблениях в некоторых из них, например, что детям приходится просить милостыню на улицах.





Отец одного из мальчиков сообщил Рейтеру, что даже представить не мог, что дети окажутся в таких нечеловеческих условиях.





Вызволенных разместили во временном лагере, откуда их будут забирать родственники. Глава Кадуны Хафсат Мухаммад Баба сообщил Би-би-си, что всем мужчинам и мальчикам будет оказываться медицинская помощь.





NIGERIAN POLICE

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