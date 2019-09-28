Умер режиссер Марк Захаров





В конце августа в ряде СМИ появилась информация о том, что худрук "Ленкома" попал в больницу с воспалением легких, однако уже в начале сентября он выписался. Как отмечал директор театра, режиссер рвется на работу и хочет немедленно приступить к репетициям.





"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - сказал Варшавер.





Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.









Режиссер Марк Захаров руководил "Ленкомом" 35 лет. Его самой известной театральной работой считают рок-оперу "Юнона и Авось". Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым.





Многие ленты, созданные Захаровым, пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".



