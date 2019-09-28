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Верховный суд рассмотрит жалобу осужденного к смертной казни

Как сообщил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни"Андрей Полуда, Верховный суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы осужденного к смертной казни Виктора Павлова.


Суд запланирован на 9.30 часов утра 12 ноября.

Напомним, Витебский областной суд 30 июля 2019 года вынес смертный приговор местному жителю, 50-летнему Виктору Павлову, которого обвинили в убийстве двух пенсионерок.

30 декабря 2018 года житель села Слобода Витебского района Виктор Павлов пришел в дом к сестрам в деревне Присушина Витебского района, чтобы приобрести вино. В результате спонтанной ссоры мужчина сильно избил женщин. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Через несколько дней тела женщин были найдены.


Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как "особо опасный рецидив преступления". В 2005 году Виктор Павлов уже был осужден на 10 лет заключения за убийство мужчины.
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