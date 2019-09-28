Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Что "взорвалось" в центре Минска в ночь на субботу? МЧС рассказало

О взрыве в районе улицы Немига в Минске сообщили очевидцы ночью на 28 сентября.

"28 сентября в 1.41 спасателям поступило сообщение от очевидцев о загорании летней террасы бара на первом этаже торгово-административного центра на улице Немига в Минске. Уже через 4 минуты на месте были первые подразделения МЧС – в этот момент происходило открытое горение", - прокомментировали происшествие столичные спасатели.


Было установлено, что произошло загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона. Такие горелки предназначены для обогрева помещения.


От воздействия температуры произошел разрыв баллона, деревянных конструкций летней террасы и предметов мебели внутри на площади 20 квадратных метров. Также повреждена входная стеклопакетная группа в помещении бара. Из-за малого количества газовой смеси (пропан-бутан) в баллоне взрыва не было.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Эвакуация не потребовалась: посетители самостоятельно покинули опасную зону, отметили в МЧС.

Пострадавших нет. 

Огнем повреждены летняя терраса, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, оконный блок, кондиционер, закопчено само помещение и кухня еще одного бара. 

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
interfax.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru