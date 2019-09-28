"28 сентября в 1.41 спасателям поступило сообщение от очевидцев о загорании летней террасы бара на первом этаже торгово-административного центра на улице Немига в Минске. Уже через 4 минуты на месте были первые подразделения МЧС – в этот момент происходило открытое горение", - прокомментировали происшествие столичные спасатели.









Было установлено, что произошло загорание инфракрасной газовой горелки с последующей разгерметизацией газового баллона. Такие горелки предназначены для обогрева помещения.









От воздействия температуры произошел разрыв баллона, деревянных конструкций летней террасы и предметов мебели внутри на площади 20 квадратных метров. Также повреждена входная стеклопакетная группа в помещении бара. Из-за малого количества газовой смеси (пропан-бутан) в баллоне взрыва не было.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Эвакуация не потребовалась: посетители самостоятельно покинули опасную зону, отметили в МЧС.





Пострадавших нет.





Огнем повреждены летняя терраса, мебель, оконные блоки, входная дверь, остекление, оконный блок, кондиционер, закопчено само помещение и кухня еще одного бара.





Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.



