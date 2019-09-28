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В Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костями

Визуально это человеческие станки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


В Лунинецком районе во двор Дятловичской средней школы привезли песок с костными останками. Администрация школы сообщила об этом в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа, пишет «Медиа-Полесье».

Проверку по факту проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пока что известно, что местный житель обустраивал у себя во дворе погреб, а песок, по договоренности, привез на школьный двор.


Обнаружено 30 фрагментов костей. Экспертам предстоит установить сколько они пролежали в земле и примерный возраст человека или людей, которым они принадлежат.

По рассказам местных жителей, там, где сельский житель начал делать погреб, в свое время был монастырь с кладбищем неподалеку.
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