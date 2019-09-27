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Немецкий суд отклонил иск по поводу охоты на лося в Беларуси

Охотнику из немецкого района Штайнфурт отказано в получении компенсации за неудачную, по его мнению, охоту на лося в Беларуси. Окружной суд Менхенгладбаха отклонил иск к туроператору, организовавшему для мужчины охотничий тур в сентябре 2017 года.



Об этом сообщила сегодня Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

По мнению правосудия, турфирма в соответствии с контрактом должна была предоставить клиенту возможность добыть лося во время поездки, что и было сделано. «Не важно, попал он в животное или не попал», – сказал представитель суда. Условия были ясны, поэтому претензии необоснованны.


Напомним, как сообщалось ранее, охотник заплатил за поездку в леса под Шкловом 3 800 евро. Организатор обещал ему предоставить возможность добыть лося с весом трофея в 6 кг. Если такая возможность была бы не предоставлена, оператор должен был вернуть 1 500 евро из названной суммы.

По словам мужчины, он стрелял в животное, но с меньшим весом трофея, и не попал в него из-за высокой растительности. А потому хотел истребовать те самые 1 500 евро.

Турфирма же утверждает, что  охотника нормально вывели на лося. И что он попал в него, поскольку скоро после охоты егерь обнаружил животное раненным и умершим в болоте, пишет Belmir.by.
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