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Белорусы поехали в Вильнюс за новыми iPhone

В Литве официально началась торговля новыми телефонами iPhone. Жители, которые хотели стать первыми владельцами iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max стояли в очереди в ночь с четверга на пятницу. Среди покупателей были не только литовцы, но и белорусы, приехавшие ради новых iPhone, сообщает DELFI.


Первые Apple вместе с исполнителем Донатасом Монтвидасом и звездой соцсетей Каролиной Месхино (Karolina Meschino) могли приобрести клиеты iDeal и TopoCentrаs. 

В салоне iDeal в вильнюсском ТЦ Panoramа литовский исполнитель Монтвидас сказал собравшимся, что чувствует себя как среди своих. "Мои друзья спрашивают: чего там ждать 23.30 ч. – спать надо! Наверное, я нахожусь среди тех, кто понимает, зачем мы здесь. Я просто влюблен в этот бренд. Для меня честь распаковать этот телефон и посмотреть, как выглядят его три камеры, как это работает. Несмотря на то, что мой теперешний телефон хороший, я думаю, что камера - это то, что, по крайней мере в моей сфере, особенно нужно. Это качество", – сказал исполнитель. 

В этом году Apple изменила дизайн телефонов: у iPhone 11 Pro есть 3 объектива. 
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