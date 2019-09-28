Белорусы поехали в Вильнюс за новыми iPhone





Первые Apple вместе с исполнителем Донатасом Монтвидасом и звездой соцсетей Каролиной Месхино (Karolina Meschino) могли приобрести клиеты iDeal и TopoCentrаs.





В салоне iDeal в вильнюсском ТЦ Panoramа литовский исполнитель Монтвидас сказал собравшимся, что чувствует себя как среди своих. "Мои друзья спрашивают: чего там ждать 23.30 ч. – спать надо! Наверное, я нахожусь среди тех, кто понимает, зачем мы здесь. Я просто влюблен в этот бренд. Для меня честь распаковать этот телефон и посмотреть, как выглядят его три камеры, как это работает. Несмотря на то, что мой теперешний телефон хороший, я думаю, что камера - это то, что, по крайней мере в моей сфере, особенно нужно. Это качество", – сказал исполнитель.





В этом году Apple изменила дизайн телефонов: у iPhone 11 Pro есть 3 объектива.



