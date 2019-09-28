Будьте начеку! В Минске орудуют лжегазовики

Сначала мошенники якобы осматривают газовое оборудование, а затем предлагают купить гражданам датчик загазованности и задымления или другое оборудование. При этом особый акцент лжегазовики делают на льготы для одиноких пенсионеров.





Уже известно, что мошенники посетили дома граждан на ул. Цнянской. Милиционеры сейчас проверяют поступившие данные. В свою очередь работники УП «Мингаз» начали свое расследование. Удалось выяснить, что аналогичные случаи продажи сигнализаторов загазованности и газовых счетчиков произошли не только в Беларуси, но и в России.









УП «Мингаз» напоминает, что газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания оборудования не менее чем за три дня. Узнать об этом можно через объявления на информационных досках или дверях подъездов. Во время таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одетыми в спецодежду с логотипом организации.





В «Мингазе» также отмечают, что установка в уже существующих жилых домах и квартирах систем оповещения об опасной концентрации метана, угарного газа носит рекомендательный характер. Средняя стоимость таких сигнализаторов порядка 40 рублей.



