Вдребезги! Испытатели разбили гиперкар за 2,1$ миллиона

Гиперкар C_Two, который должен выйти тиражом 150 штук, только что завершил первую серию краш-тестов, пишет "За рулем". Теперь компания может перейти к следующему этапу разработки - улучшению характеристик с помощью виртуальных симуляций.





Примечательно, что Rimac использовал один и тот же монокок на экспериментальном прототипе для проведения пяти типов краш-тестов. Он выдержал все, после чего было решено использовать его же для испытания прочности крыши.