Что это было? По Минску гуляют дикие кабаны





На кадрах видно, как животные организованно переходят дорогу в одном из жилых районов города, а именно на пр. Любимова. Откуда пришли и куда так целенаправленно шли, не известно. Как отметили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, о данном факте они слышат впервые. Сообщений о том, что в столице были замечены дикие кабаны, им не поступало.





Само видео у пользователей Сети вызвало неоднозначную реакцию: одни задаются вопросом «Откуда дикие кабаны пришли и почему они спокойно гуляют по улицам города?», другие же утверждают, что данное видео не что иное, как монтаж.