Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Чайные пакетики оказались опасными для здоровья

Вместе с заваренным из пакетика чаем можно получить большую дозу пластиковых частиц, уверяют ученые.

Фото: pixabay.com

Пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц и могут нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли ученые Университета Макгилла в Канаде, сообщает Science Alert.

Специалисты исследовали продукцию четырех брендов. Пакетики погружали в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 млрд микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).

В качестве эксперимента в воду поместили блох Daphnia magna, после чего в насекомых были найдены частицы пластика, пишет korrespondent.net

Напомним, ранее ученые выяснили, что зеленый чай способен спасти от смертельных болезней, а вот горячий чай смертельно опасен.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru