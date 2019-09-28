Чайные пакетики оказались опасными для здоровья

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Пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц и могут нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли ученые Университета Макгилла в Канаде, сообщает Science Alert.





Специалисты исследовали продукцию четырех брендов. Пакетики погружали в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 млрд микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).





В качестве эксперимента в воду поместили блох Daphnia magna, после чего в насекомых были найдены частицы пластика, пишет korrespondent.net





Напомним, ранее ученые выяснили, что зеленый чай способен спасти от смертельных болезней, а вот горячий чай смертельно опасен.



