В пресс-службе Минского аэропорта не смогли прокомментировать причины, по которым рейс вернулся в Беларусь. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий заявил, что помощь спасателей не понадобилась. Известно, что рейс осуществлялся на самолете Boeing 737.





«Иракские авиалинии» — национальный перевозчик Ирака, крупнейшая авиакомпания страны. Перелет по маршруту Минск — Багдад — Минск осуществляется с 2017 года.



