Что делать с Витовтом?

Уже несколько месяцев гродненские экскурсоводы бьют тревогу из-за состояния памятника Витовта возле замков. В последнее время деревянная скульптура и вовсе наклонилась, но вот спасать её никто пока не спешит, пишет hrodna.life









Статую великого князя литовского Витовта поставили около гродненских замков еще в начале 90-х годов. Скульптура стала подарком городу от Литовского фонда культуры. Такой же деревянный Витовт был поставлен и в Тракае. Только по сравнению с белорусской копией, он сейчас выглядит куда лучше.

Витовта не нагнуть, но он наклонился

Одним из первых на проблему статуи Витовта в Гродно обратил внимание ремесленник Павел Каскенов, который работает в трёх метрах от памятника.

«Витовта не нагнуть, он стойкий товарищ. Но факт остаётся фактом, проблема сегодня есть – памятник заметно наклонился и может в любой момент упасть. Я тут уже четыре года работаю, но за это время его никто так и не отреставрировал», – отметил Павел.





Директор историко-археологического музея Юрий Китурко рассказал, что музей за памятник не отвечает. Предложил обратиться в городские службы. Деревянный Витовт находится на балансе города. Местное ЖКХ о проблеме знает, но реставрировать памятник пока не спешат. Ходят слухи, что скульптуру уже не спасти. В горисполкоме пока ситуацию не комментируют.

Скульптуру надо изучить

Известный гродненский резчик по дереву Николай Скляр отмечает, что такие деревянные статуи, как Витовт, стоят на улице не больше 50 лет.

«Для начала надо изучить эту скульптуру, а так мне пока трудно что-то говорить. Неважно, сколько памятник стоит, возможно, его еще можно спасти при современной защите и покрытиях. Такие скульптуры на улице стоят где-то по 50 лет. Но пока проявлять инициативу я не буду, уже как-то взялся за ясень из парка Жилибера. И где эта сейчас скульптура? Есть городские власти, пусть они и решают».



