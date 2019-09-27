Кого из белорусов придут переписывать с милицией

12,5 тысячи человек будут участвовать в переписи населения уже в октябре. Для обеспечения безопасности их будут иногда сопровождать сотрудники милиции, сообщает пресс-служба МВД.





Силовики будут сопровождать переписчиков по «неблагополучным адресам» — домам и квартирам, где живут граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным или «склонные к совершению преступлений, говорится в сообщении.





Перепись начнется уже 4 октября. С этой даты и до 18 числа можно будет заполнить анкету на себя и членов своего дома онлайн (сайты перепись.бел или census.by). По 30 октября — на стационарном участке.





А по месту жительства респондентов переписчики будут ходить на заключительном этапе, с 21 по 30 октября.









Данные будут вноситься через планшеты. Чтобы сократить время на заполнение анкеты, у гражданина уточнят идентификационный номер из паспорта, и по нему автоматически заполнятся графы с ФИО, датой рождения, полом и гражданством. Но при этом какие-либо документы предъявлять переписчику не надо, вся информация вводится со слов.





— Респонденты имеют право требовать от переписного персонала предъявления удостоверения, а в случае отказа — не отвечать на вопросы. В то же время респонденты обязаны представлять достоверные персональные данные, — отметили в МВД.





Чтобы избежать случаев мошенничества, милиция просит граждан не впускать к себе переписчиков, если при себе у них нет необходимых атрибутов: планшета, сумки со специальным логотипом и документов (удостоверение и паспорт).