На герцоге Сассекском были бронежилет и защитная маска. У его матери была такая же экипировка на знаменитых фотографиях 1997 года, пишет ВВС





Фото: Reuters

Принц Гарри прошел по территории бывшей военной базы рядом с городом Дирико и произвел там контролируемый взрыв одной из мин. Перед этим его проинструктировали на предмет безопасности: идти только по размеченным тропинкам, ни к чему не прикасаться и не бежать.

Саперы из благотворительной организации Halo Trust работают в этом районе с августа. Они надеются полностью очистить территорию военной базы от мин к концу октября.

Halo Trust была образована в Британии в 1988 году и занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов. Логотип этой организации был на бронежилете принцессы Дианы во время ее знаменитой «прогулки».

В своей речи принц Гарри поблагодарил Halo Trust за то, что организация помогает местным жителям «обрести мир».

«Противопехотные мины — это незаживающий шрам войны. Обезвреживая их, мы можем помочь местным сообществам обрести мир, а мир приносит новые возможности», — сказал он.



Фото: Reuters

После гражданской войны 1975−2002 годов Ангола остается одной из самых заминированных территорий в мире, и для того, чтобы избавить страну от этого наследия, необходимы международные усилия, подчеркнул принц Гарри.

Минирование территорий стало распространенной военной тактикой в 1960-е годы, и сейчас противопехотные мины представляют угрозу для мирного населения примерно в 60 странах.

Оттавский договор после «прогулки» принцессы Дианы По данным организации Landmine Monitor, в 1999—2017 годах от мин погибли или получили увечья 120 тысяч человек. 87 процентов пострадавших были мирными жителями, почти половина из них — дети.





Тот факт, что заметные публичные фигуры — такие как принц Гарри — привлекают внимание к проблеме, имеет огромное значение, уверена представитель Halo Trust Камилль Уоллен.



По ее словам, в 1997-м акция принцессы Дианы «трансформировала жизнь людей, которые каждый день живут рядом с минами, они почувствовали, что их услышали».

Кампания, к которой присоединилась Диана незадолго до своей смерти, призывала к полной остановке производства мин. Через несколько месяцев после ее смерти 122 страны подписали Оттавcкий договор — конвенцию, запрещающую использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин.

