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В Беларуси госпошлину собираются отвязать от техосмотра, готовится указ

В Беларуси для физических лиц госпошлину собираются отвязать от техосмотра, информирует БЕЛТА.

В Минфине готовится проект указа "О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети". В нем предусматривается возможность для автомобилистов платить по месяцам. Теперь же госпошлину необходимо платить за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. А это вызывало нарекания, особенно пенсионеров, которые нередко только сезонно пользуются автомобилями. Если нововведение будет принято, автомобилисты будут платить по заявительному принципу за период, в который планируют пользоваться машиной.

Если же водители пользуются своими транспортными средствами в течение всего года, к ставкам платы планируется использовать понижающий коэффициент 0,8 (при условии, что оплачиваются сразу 12 месяцев или более). Платить можно будет через систему ЕРИП, а также через отделения почтовой связи и через кассы банков. Срок — не позднее последнего дня месяца, в котором пользовались автомобилем.


Предполагается, что действие указа может начаться не ранее 1 января 2020 года.

Как известно, также рассматривался вариант оплаты дорожного сбора через его включение в стоимость топлива. Но он не был поддержан в Администрации руководителя государства.

Власти пошли на подготовку нововведения из-за того, что белорусы массово игнорировали прохождение техосмотра, к которому была привязана государственная пошлина.
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