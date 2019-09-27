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В Италии очередной скандал с обманом туристов: 430 евро за две тарелки спагетти

В Италии произошел очередной инцидент с обманом туристов в ресторане - два японских туриста получили счет на 429,90 евро за две тарелки спагетти с рыбой и воду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Недовольные туристы поделились своей историей на сайте Tripadvisor и опубликовали чек из ресторана, в котором общая сумма за еду и напитки составила 349,80 евро и была добавлена плата за обслуживание в размере 80 евро.


По словам туристов, они заказали тарелку с морепродуктами, в меню ее цена составляла 6,5 евро за 100 грамм. В итоге им выставили счет, сообщив, что их заказ весил 4,8 кг. Туристы уверяют, что там не могло быть более 2 кг.

Туристы обедали в ресторане Antico Caffè di Marte в центре Рима около знаменитого Замка Святого Ангела.

Столкнувшись со штормом критики, его владельцы сообщили итальянской ежедневной газете Corriere de la Sera, что в их "меню цены указаны понятно, а туристы заплатили такую цену, потому что они заказали не только спагетти, но и свежую рыбу".

В последние годы Италия регулярно попадает в заголовки международных новостей из-за случаев обманов туристов в ресторанах.


Ранее в Риме туристы заплатили 81 евро за два гамбургера и три кофе, 1100 евро на четверых в одном из ресторанов Венеции, 25 евро за один конус мороженого во Флоренции, и 42 евро за три мороженных возле фонтана Треви в итальянской столице.

Местные власти уже начали реагировать на подобные случаи, например, в случае упомянутого венецианского ресторана штраф составил более 10 000 евро.
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