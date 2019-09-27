В Польше принят закон, обязывающий супермаркеты раздавать непроданные товары бедным
Польский Сейм принял новый закон, согласно которому магазины обязаны раздавать продукты питания, не проданные покупателям, малоимущим слоям населения. Это могут быть продукты нетоварного вида или с заканчивающимся сроком годности, но ни в коем случае не с истекшим сроком годности.
Новые правила охватывают лишь большие магазины, площадь которых превышает 250 кв.метров и доход от реализации продуктов составляет не менее половины дохода от всех остальных товаров.
Мелкие магазины будут работать по этому правилу с 2021-го года. Заниматься распространением гуманитарной помощи будут неправительственные организации, с которыми владельцы магазинов будут составлять соответствующий контракт по передаче продуктов.
Законом также предусмотрен штраф для нарушивших новое правило. Все сотрудники магазинов обязаны проходить образовательные и информационные лекции, посвященные обучению рационального управления пищевыми продуктами.
Статистика говорит, что после вступления закона в силу, в стране ежегодно будет сэкономлено не менее 100 тысяч тонн еды, тогда как по подсчетам экспертов около 9-ти млн. тонн продуктов каждый год выбрасывается в мусорные свалки.
“Этот законопроект готовился уже несколько лет и наконец-то очередной созыв польского парламента его утвердил. Мы понимаем, что впереди много работы и задач, но мы настроены очень оптимистично. Главное, мы добились того, что теперь еда будет попадать на стол нуждающимся, а не в мусорные контейнеры,”— прокомментировала вице-президент Федерации польских продовольственных магазинов.
Польша, таким образом, подхватила опыт, уже начатый в Италии, Бельгии, Чехии и Франции.Польский Сейм принял новый закон, согласно которому магазины обязаны раздавать продукты питания, не проданные покупателям, малоимущим слоям населения. Это могут быть продукты нетоварного вида или с заканчивающимся сроком годности, но ни в коем случае не с истекшим сроком годности.
Новые правила охватывают лишь большие магазины, площадь которых превышает 250 кв.метров и доход от реализации продуктов составляет не менее половины дохода от всех остальных товаров.
Мелкие магазины будут работать по этому правилу с 2021-го года. Заниматься распространением гуманитарной помощи будут неправительственные организации, с которыми владельцы магазинов будут составлять соответствующий контракт по передаче продуктов.
Законом также предусмотрен штраф для нарушивших новое правило. Все сотрудники магазинов обязаны проходить образовательные и информационные лекции, посвященные обучению рационального управления пищевыми продуктами.
Статистика говорит, что после вступления закона в силу, в стране ежегодно будет сэкономлено не менее 100 тысяч тонн еды, тогда как по подсчетам экспертов около 9-ти млн. тонн продуктов каждый год выбрасывается в мусорные свалки.
“Этот законопроект готовился уже несколько лет и наконец-то очередной созыв польского парламента его утвердил. Мы понимаем, что впереди много работы и задач, но мы настроены очень оптимистично. Главное, мы добились того, что теперь еда будет попадать на стол нуждающимся, а не в мусорные контейнеры,”— прокомментировала вице-президент Федерации польских продовольственных магазинов.
Польша, таким образом, подхватила опыт, уже начатый в Италии, Бельгии, Чехии и Франции.
18:56 27/09/2019