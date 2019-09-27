Ну и ну! Женщину обокрала родная сестра и 9-летняя племянница
В Витебский РОВД обратилась аграном-агрохимик одного из сельхозпредприятий.
Она сообщила, что из ее дома при неизвестных обстоятельствах совершена кража денег в сумме 360 долларов США.
Как выяснили правоохранители, к совершению преступления оказались причастны родственники потерпевшей.
В день пропажи денег в гости к женщине приходила её старшая сестра с 9-летней дочкой. Заметив, где у нее лежат сбережения, подозреваемая попросила ребенка вытащить купюры. После совершения кражи мать с девочкой ушли домой.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по часть 2 статьи 205 (Кража) и части 2 статьи 172 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК Республики Беларусь, сообщает УВД Витебского облисполкома
17:17 27/09/2019