Ну и ну! Женщину обокрала родная сестра и 9-летняя племянница





Она сообщила, что из ее дома при неизвестных обстоятельствах совершена кража денег в сумме 360 долларов США.





Как выяснили правоохранители, к совершению преступления оказались причастны родственники потерпевшей.





В день пропажи денег в гости к женщине приходила её старшая сестра с 9-летней дочкой. Заметив, где у нее лежат сбережения, подозреваемая попросила ребенка вытащить купюры. После совершения кражи мать с девочкой ушли домой.



