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Ну и ну! Женщину обокрала родная сестра и 9-летняя племянница

В Витебский РОВД обратилась аграном-агрохимик одного из сельхозпредприятий.


Она сообщила, что из ее дома при неизвестных обстоятельствах совершена кража денег в сумме 360 долларов США.

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления оказались причастны родственники потерпевшей. 

В день пропажи денег в гости к женщине приходила её старшая сестра с 9-летней дочкой. Заметив, где у нее лежат сбережения, подозреваемая попросила ребенка вытащить купюры. После совершения кражи мать с девочкой ушли домой.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по часть 2 статьи 205 (Кража) и части 2 статьи 172 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК Республики Беларусь, сообщает УВД Витебского облисполкома
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