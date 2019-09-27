Саудовская Аравия открывает страну для туристов

Один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - комплекс Мадаин-Салих в Хиджазе - включает 111 скальных захоронений (I век до н. э. — I век н. э).





До этого Саудовская Аравия выдавала в основном рабочие визы, визы для предпринимателей, а также для мусульманских паломников, желающих посетить Мекку и Медину.





С 27 сентября дипломатические миссии Саудовской Аравии начинают принимать заявления от желающих посетить страну в качестве туристов. Список стран, чьи граждане могут рассчитывать на получение туристической визы, Эр-Рияд опубликует позже в пятницу, 27 сентября.





Министр туризма страны Ахмед Хатиб назвал начало выдачи туристических виз историческим моментом.





Эр-Рияд, открывая страну для иностранных туристов, рассчитывает увеличить к 2030 году долю туризма в ВВП с нынешних 3% до 10%.





"Приезжающие в страну туристы будут удивлены теми сокровищами, которые здесь есть - пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, самобытная богатая культура, необыкновенно красивая природа", - сказал Ахмед Хатиб.





Что можно и что нельзя туристам

Как сообщается, туристам разрешат небольшие отступления от строгого дресс-кода, существующего в королевстве.





Власти Саудовской Аравии не будут требовать, чтобы иностранные туристки надевали абайю (длинное традиционное арабское женское платье, полностью скрывающее фигуру, обычно черного цвета). Однако иностранки должны одеваться скромно, поясняет Эр-Рияд.





"Мы надеемся, что наши друзья и гости будут с уважением относиться к нашей культуре", - сказал министр.





Также Эр-Рияд не требует, чтобы туристок, решивших посетить страну, в обязательном порядке сопровождали родственники-мужчины.





Однако туристам, не исповедующим ислам, нельзя будет посещать священные для мусульман города - Мекку и Медину. Также на иностранных туристов будет распространяться действующий на территории королевства запрет на употребление алкоголя.









Что с безопасностью и правами человека?

Министр туризма считает, что недавняя атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вряд ли повлияет на число желающих посетить страну.





"Наши города - одни из самых безопасных в мире. Поэтому мы не думаем, что этот инцидент повлияет на чьи-то планы. В Саудовской Аравии живет много экспатов, и они чувствуют себя в безопасности", - сказал Ахмед Хатиб.





Несмотря на изменения, призванные улучшить имидж Саудовской Аравии, критика со стороны правозащитников в адрес Эр-Рияда не ослабевает. В июне ООН заявила о причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана и других должностных лиц Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогги.





Что происходит с туристическим сектором

Открытие страны для туристов - один из пунктов программы экономических реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Реформы призваны снизить зависимость экономики королевства от доходов нефтяной промышленности.





Эр-Рияд рассчитывает, что к 2030 году число иностранцев, посещающих Саудовскую Аравию, вырастет до 100 млн человек в год. Предполагается, что благодаря росту туристического сектора будет создано около миллиона новых рабочих мест.





В 2017 году Эр-Рияд объявил о грандиозном проекте в туристической отрасли, предполагающем строительство дорогих отелей на территории 50 островов в Красном море.





В прошлом году близ столицы началось строительство Киддии - развлекательного мега-комплекса, который включает тематические и природные парки, а также крупные спортивные объекты.