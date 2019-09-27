



После совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись тем, что его товарищ уснул, он украл у него мобильный телефон Xiaomi Redmi 5 стоимостью 380 рублей, чтобы продать и приобрести спиртные напитки на вырученные деньги.





Обвиняемый до суда не возместил потерпевшему ущерб, причиненный преступлением.





В соответствии с положениями статьи 11 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» амнистия не распространяется на лиц, которые на день вынесения приговора полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем.





Обвинение, учитывая отсутствие смягчающих ответственность обвиняемого обстоятельств и наличие отягчающего ответственность обстоятельства – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, намерено было предлагать суду назначить наказание обвиняемому в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.









Обвиняемому было разъяснено, что до полного возмещения потерпевшему ущерба применить при назначении ему наказания амнистию, а следовательно, назначить более мягкое наказание, невозможно.





Обвиняемый в зале судебного заседания попросил у суда объявить перерыв и в течение предоставленного ему времени купил новый телефон Xiaomi Redmi 5, который в судебном заседании вручил потерпевшему, возместив тем самым материальный ущерб.





Судом было учтено данное обстоятельство. В соответствии с вышеназванной статьей обвиняемый был освобожден от назначенного наказания частично ‒ сроком на один год.





Кроме того, судом был изменен вид назначенного наказания на ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Таким образом, обвиняемый сможет отбывать наказание по своему месту жительства, лишь соблюдая некоторые ограничения, которые установит ему уголовно-исполнительная инспекция ОВД Барановичского горисполкома.