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Лукашенко приказал засадить Минск елками

Лукашенко напомнил сегодня руководству Минска о задачах по озеленению и благоустройству столицы.

"Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. - Прим.ред.) - я специально проехал по городу - эти откосы - они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки", - сказал Лукашенко. 

Он отметил, что какие-то работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом. 


"Каждому главе администрации (столичных районов) поручить", - сказал Лукашенко, напомнив, что предприятиям и организациям также следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий.
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