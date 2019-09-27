Лукашенко приказал засадить Минск елками

"Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. - Прим.ред.) - я специально проехал по городу - эти откосы - они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники (раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо). Это же витрина. Посадите хотя бы елочки", - сказал Лукашенко.





Он отметил, что какие-то работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом.









"Каждому главе администрации (столичных районов) поручить", - сказал Лукашенко, напомнив, что предприятиям и организациям также следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий.



