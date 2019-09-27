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Не прошла под мостом: в Бобруйске застрявшая фура перекрыла движение

Фура на российских номерах не вписалась по высоте в габариты ж/д путепровода и застряла, перекрыв движение.
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Аварий «по габаритам» в этом месте было немало. Все они происходят по одному сценарию – кабина ныряет под мост, после прицеп цепляется за бетонный пролет, и… «машина дальше не идет». Так случилось и в этот раз. Не помогли ни знаки, ни ограничители, висящие над проезжей частью метрах в десяти от моста.

На асфальте отчетливо видны следы торможения. По словам очевидцев, водитель стал тормозить только тогда, когда кабина зацепилась за бетонную балку. Прицеп-тент было уже не остановить.

Фура перевозила трубы и металлическую арматуру. Груз уцелел, а вот прицеп серьезно пострадал. 


Только ли этим ограничится ущерб – еще предстоит выяснить. Для оценки возможного урона железной дороге на место аварии прибыли сотрудники Бобруйской дистанции пути. Чтобы сдвинуть фуру с места, пришлось спускать колеса.
Источник: komkur.info
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