Не прошла под мостом: в Бобруйске застрявшая фура перекрыла движение

Аварий «по габаритам» в этом месте было немало. Все они происходят по одному сценарию – кабина ныряет под мост, после прицеп цепляется за бетонный пролет, и… «машина дальше не идет». Так случилось и в этот раз. Не помогли ни знаки, ни ограничители, висящие над проезжей частью метрах в десяти от моста.





На асфальте отчетливо видны следы торможения. По словам очевидцев, водитель стал тормозить только тогда, когда кабина зацепилась за бетонную балку. Прицеп-тент было уже не остановить.





Фура перевозила трубы и металлическую арматуру. Груз уцелел, а вот прицеп серьезно пострадал.









Только ли этим ограничится ущерб – еще предстоит выяснить. Для оценки возможного урона железной дороге на место аварии прибыли сотрудники Бобруйской дистанции пути. Чтобы сдвинуть фуру с места, пришлось спускать колеса.







