Их ищет милиция: из новополоцкой больницы сбежали подростки

Два подростка ушли из учреждения здравоохранения в Полоцке 26 сентября, они до сих пор не найдены.





Милиция сообщает о приметах пропавших без вести.





Вадим Ситдиков имеет рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, круглое лицо и карие глаза, волосы у него сверху длинные, а по бокам короткие.





У Тахира Куликовского рост 170 сантиметров, худое телосложение и темные короткие волосы.





Пропавшие подростки предположительно были без обуви и одеты в красные майки.









Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребят, поделиться ею с сотрудниками Новополоцкого ГОВД по телефону 8(033)679-99-09 или 102.





Конфиденциальность гарантируется.