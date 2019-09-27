Их ищет милиция: из новополоцкой больницы сбежали подростки
Милиция ищет двух подростков, сбежавших из больницы.
Два подростка ушли из учреждения здравоохранения в Полоцке 26 сентября, они до сих пор не найдены.
Милиция сообщает о приметах пропавших без вести.
Вадим Ситдиков имеет рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, круглое лицо и карие глаза, волосы у него сверху длинные, а по бокам короткие.
У Тахира Куликовского рост 170 сантиметров, худое телосложение и темные короткие волосы.
Пропавшие подростки предположительно были без обуви и одеты в красные майки.
Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребят, поделиться ею с сотрудниками Новополоцкого ГОВД по телефону 8(033)679-99-09 или 102.
Конфиденциальность гарантируется.
12:09 27/09/2019