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Их ищет милиция: из новополоцкой больницы сбежали подростки

Милиция ищет двух подростков, сбежавших из больницы.

Два подростка ушли из учреждения здравоохранения в Полоцке 26 сентября, они до сих пор не найдены.

Милиция сообщает о приметах пропавших без вести. 

Вадим Ситдиков имеет рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, круглое лицо и карие глаза, волосы у него сверху длинные, а по бокам короткие.

У Тахира Куликовского рост 170 сантиметров, худое телосложение и темные короткие волосы. 

Пропавшие подростки предположительно были без обуви и одеты в красные майки.


Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребят, поделиться ею с сотрудниками Новополоцкого ГОВД по телефону 8(033)679-99-09 или 102. 

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