Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экстраординарное космическое событие: НАСА сняло "убийство" звезды черной дырой

Ученым удалось запечатлеть момент, когда колоссальная черная дыра – область пространства-времени с огромным гравитационным притяжением – буквально разрывает в клочья звезду, попавшую в область ее притяжения.

Впервые в истории с помощью телескопа НАСА удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца.

Спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел в деталях, как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.


Уничтоженная черной дырой звезда, по размеру напоминающая Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют «приливным разрушением». 

Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам – объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система. 

Огромная гравитационная сила, которой обладает черная дыра, разрывает звезды в клочья и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.
Источник: golos-ameriki.ru
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru