Впервые в истории с помощью телескопа НАСА удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца.





Спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел в деталях, как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.









Уничтоженная черной дырой звезда, по размеру напоминающая Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют «приливным разрушением».





Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.





Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам – объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система.





Огромная гравитационная сила, которой обладает черная дыра, разрывает звезды в клочья и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.