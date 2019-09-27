Экстраординарное космическое событие: НАСА сняло "убийство" звезды черной дырой
Ученым удалось запечатлеть момент, когда колоссальная черная дыра – область пространства-времени с огромным гравитационным притяжением – буквально разрывает в клочья звезду, попавшую в область ее притяжения.
Впервые в истории с помощью телескопа НАСА удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца.
Спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел в деталях, как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.
Уничтоженная черной дырой звезда, по размеру напоминающая Солнце, оказалась жертвой события, которое астрономы называют «приливным разрушением».
Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.
Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам – объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система.
Огромная гравитационная сила, которой обладает черная дыра, разрывает звезды в клочья и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.
Источник: golos-ameriki.ru
11:46 27/09/2019