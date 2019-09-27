Вечером 26 сентября к одному из домов на улице Ленина приехали саперы, пожарные машины и скорая помощь. Улица от магазина «Сапфир» до кинотеатра «Октябрь» была перекрыта.





Валерий Лежень, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 7404. В тот вечер в милицию позвонили прохожие и сообщили, что на улице Ленина, в мусорке возле магазина «Тимбер», что-то тикает, рассказал Intex-press капитан, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 7404.





Бдительные люди подумали, что, возможно, в мусоре спрятана бомба.





Улица была перекрыта милицией для движения транспорта.









Прибывшие на место происшествия саперы разобрали мусорку и ничего подозрительного там не нашли. Оказалось, что звук издавал неисправный датчик охранной сигнализации мебельного магазина.



