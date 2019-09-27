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"Что-то тикает": бдительные граждане вызвали саперов к мусорке

Бдительные жители Барановичей сообщили в милицию о необычных звуках у мусорки одного из магазинов в центре города.

Вечером 26 сентября к одному из домов на улице Ленина приехали саперы, пожарные машины и скорая помощь. Улица от магазина «Сапфир» до кинотеатра «Октябрь» была перекрыта.

В тот вечер в милицию позвонили прохожие и сообщили, что на улице Ленина, в мусорке возле магазина «Тимбер», что-то тикает, рассказал Intex-press капитан Валерий Лежень, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 7404. 

Бдительные люди подумали, что, возможно, в мусоре спрятана бомба.

Улица была перекрыта милицией для движения транспорта.


Прибывшие на место происшествия саперы разобрали мусорку и ничего подозрительного там не нашли. Оказалось, что звук издавал неисправный датчик охранной сигнализации мебельного магазина.
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