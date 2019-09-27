Непогрешимое правосудие: количество отмененных приговоров за 5 лет сократилось в 4 раза
Обжаловать решения судов в Беларуси практически бессмысленно.
Верховный суд обнародовал некоторую статистику деятельности апелляционной инстанции, показав, насколько она стала эффективнее, кассационного порядка, пишет ej.by.
Так, согласно данным Верховного суда, за последние пять лет количество отмененных в апелляционном порядке судебных постановлений с направлением уголовных дел на новое рассмотрение по сравнению с кассационным порядком снизилось почти в 4 (!) раза.
Если в 2013 году были отменены приговоры в отношении 486 лиц или почти 7% от общего количества обжалованных, то в 2018 году – в отношении 126, что составляет менее 1,5% процентов от общего числа обжалованных.
Иными словами, обжаловать решения судов сегодня практически не имеет смысла.
К этому следует добавить, что белорусские суды крайне редко (практически на уровне статистической погрешности) выносят оправдательные приговоры, то есть если дело попало в суд, то "обвиняемый" практически на 100% окажется "виновным" - прим. БП
Что касается апелляционной практики Верховного Суда, то случаи отмен приговоров с направлением дел на новое судебное разбирательство стали единичными. Если в 2015 году таких случаев было 24, то в 2018 году – 1, а за первое полугодие 2019 года областные суды отмен своих приговоров не допустили вовсе, отмечает Верховный суд.
Анализ статистических данных в разрезе регионов за период с 2013 по 2018 годы показывает, что самым кардинальным образом количество отмененных приговоров с направлением дел на новое судебное рассмотрение снизилось в судах Минска – в 16 (!) раз, Гомельской области – в 8 (!) раз, в Могилевской области – в 4,5 (!) раза.
В подавляющем большинстве случаев отмены приговоров с направлением дела на новое судебное разбирательство обусловлены существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.
Например, отказ в удовлетворении ходатайств сторон о допросе новых свидетелей. Поскольку суд апелляционной инстанции, придя к выводу о необоснованности такого отказа, исправить пробел судебного следствия не вправе, он вынужден принимать решение об отмене приговора.
Между тем, как отмечает Верховный суд, с 2013 до 2015 годов наблюдалось постепенное увеличение количества жалоб и протестов, поступающих в кассационые инстанции судов всех уровней. Если в 2013 году удельный вес обжалованных приговоров от общего количества вынесенных составил 17,6%, то в 2014 году – 19,6 %, в 2015 – 21,9%.
Введение апелляционного производства (с 27 февраля 2016 года) привело к незначительному увеличению в целом по стране удельного веса обжалованных приговоров – до 22,4 % (в кассационном и апелляционном порядках).
Однако по результатам 2017 года этот показатель снизился до уровня 2015 года – до 21,9%. В последующие годы удельный вес обжалованных приговоров стабилизировался и два года подряд: 2018 год и первое полугодие 2019 года остается на одном уровне – 20,4%.
Анализ статистических данных свидетельствует, что приведенная выше динамика характерна для большинства регионов страны.
Так, наибольшее снижение удельного веса обжалованных судебных вердиктов – почти в полтора раза – произошло в столичных судах (с 31,4% за 2016 год до 20,6% за первое полугодие 2019 года). В судах Брестской области этот показатель за аналогичный период снизился с 26,6 до 21,9 процентов.
В то же время, в двух областях страны – Минской и Могилевской введение апелляционного производства повлекло хоть незначительный, но рост активности сторон по обжалованию приговоров на 3,5% (с 14% до 17,5%) и 0,9% (с 18,4% до 19,3%) соответственно (за период с 2016 по 2019 годы).
"Белорусский партизан"
10:39 27/09/2019