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Названы аэропорты с самыми дешевыми Duty Free

Где самый выгодный Duty Free? Своеобразный финансовый гид для путешественников составили эксперты одного из авиапорталов.


Выяснилось, что наиболее выгодные покупки вас ждут в аэропортах Куала-Лумпура, Сингапура и Каймановых островов. По сравнению с другими направлениями там цены наиболее приемлемые, сообщает НТВ.

Если оценивать по категориям, то алкоголь также выгодно покупать в Киеве и Мадриде, косметикой стоит поинтересоваться в аэропортах Лондона, Дубая и Вены, а любителям подымить прямая дорога не только в Сингапур, но и в Гонконг с Бангкоком.

Зато в авиахабах греческого Санторини, австралийского Сиднея и швейцарского Цюриха кошельки лучше держать закрытыми. Там, по статистике, цены самые высокие.
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