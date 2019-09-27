Названы аэропорты с самыми дешевыми Duty Free





Выяснилось, что наиболее выгодные покупки вас ждут в аэропортах Куала-Лумпура, Сингапура и Каймановых островов. По сравнению с другими направлениями там цены наиболее приемлемые, сообщает НТВ





Если оценивать по категориям, то алкоголь также выгодно покупать в Киеве и Мадриде, косметикой стоит поинтересоваться в аэропортах Лондона, Дубая и Вены, а любителям подымить прямая дорога не только в Сингапур, но и в Гонконг с Бангкоком.





Зато в авиахабах греческого Санторини, австралийского Сиднея и швейцарского Цюриха кошельки лучше держать закрытыми. Там, по статистике, цены самые высокие.