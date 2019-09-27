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В выходные придет грибная погода

Настоящая грибная погода придет в Беларусь на следующей неделе. По ночам будет тепло, пойдут дожди. Самое время ехать за опятами, маслятами и другими осенними грибами!


Но до этого предстоит еще раз пережить ночные заморозки. Правда, минусовая температура прогнозируется в пятницу, 27 сентября, лишь на севере Беларуси. 

Там на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Зато днем будет солнечно и воздух прогреется до 12-18 градусов.

А с субботы в страну начнут поступать атмосферные фронты с Западной Европы, начнутся дожди. Температура воздуха существенно не изменится, но уже с воскресенья, 29 сентября, станет теплее. 

Однако на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью возрастет до 12 градусов, а днем по-прежнему будет до плюс 18, передает Белгидромет.

В начале недели такая погода сохранится.
Источник: kp.by
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