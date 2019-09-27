В выходные придет грибная погода





Но до этого предстоит еще раз пережить ночные заморозки. Правда, минусовая температура прогнозируется в пятницу, 27 сентября, лишь на севере Беларуси.





Там на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Зато днем будет солнечно и воздух прогреется до 12-18 градусов.





А с субботы в страну начнут поступать атмосферные фронты с Западной Европы, начнутся дожди. Температура воздуха существенно не изменится, но уже с воскресенья, 29 сентября, станет теплее.





Однако на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью возрастет до 12 градусов, а днем по-прежнему будет до плюс 18, передает Белгидромет.





В начале недели такая погода сохранится.