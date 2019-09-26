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Правительство Китая обязало церкви исполнять коммунистические песни на богослужениях

К празднованию 70-летия Китая правительство обязало все зарегистрированные церкви начинать богослужения с государственного гимна.



По распоряжению властей христианские общины должны принять участие в праздновании, которое состоится первого октября. Начиная с конца августа во многих церквях богослужения начинаются с пения государственного гимна и церемонии поднятия флага, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на International Christian Concern.
 
Церкви также проводят концерты, хоровые и танцевальные конкурсы в честь празднования. На всех мероприятиях обычно присутствуют члены Объединенного фронта, который курирует религиозную деятельность от имени партии.

Христианин-католик из провинции Хэбэй заявил, что принуждение церквей к участию в патриотических мероприятиях противоречит религиозным убеждениям.


«В нашей церкви мы с конца августа и каждое богослужение поем песни, восхваляющие коммунистическую партию. Все прихожане должны участвовать. Нам нельзя было пропускать служения, потому что чиновники следили за нами», — отметил он.

Другой христианин из провинции Фуцзянь рассказал, что в его церкви также начали петь коммунистические песни.

«Сегодня нас заставляют быть патриотичными. Все официальные церкви обязаны петь песни, прославляющие страну», — отметил верующий.

Китай занимает 27 место в списке стран, преследующих христиан в рейтинге правозащитной организации Open Doors USA. Там объяснили, что правительство Китая  притесняет христиан, поскольку они являются крупнейшей социальной группой (100 миллионов человек), которая не контролируется государством.
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