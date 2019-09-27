Под Минском открылся уникальный реабилитационный центр для пострадавших в ДТП, которые находятся в вегетативном состоянии. Центр помощи жертвам ДТП заработал благодаря усилиям фонда «Безопасные дороги», Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства здравоохранения. Пока в центре всего шесть палат, и в каждой созданы условия для того, чтобы родственники могли находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки. Аналогов у этого медучреждения в стране нет.









А началась эта инициатива еще в октябре 2016 года во время визита в Беларусь его Королевского Высочества принца Майкла Кентского. Тогда он вместе с министром транспорта и коммуникаций подписал Меморандум о взаимопонимании. В этом документе среди прочего говорилось и о создании благотворительного фонда в области дорожной безопасности.









Центр помощи жертвам ДТП открылся на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова, что в поселке Лесной под Минском.





Центр занимает отдельный корпус госпиталя, он уже оснащен всем необходимым оборудованием, персонал обучен и подготовлен. Уже сейчас там проходят реабилитацию первые пациенты. В центре созданы все условия по оказанию медицинской помощи пациентам, имеющим реабилитационный потенциал, существует возможность осуществлять полноценную реабилитацию, разрабатывать новые методики и подходы к медицинскому паллиативному лечению и способствовать восстановлению пациентов.





На начальном этапе для финансирования центра привлекались средства из благотворительного фонда «Безопасные дороги». Общая сумма привлеченных средств — около 500 тысяч рублей. Но министр здравоохранения Владимир Караник заверил, что в дальнейшем центр будет получать финансирование и от государства.





Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси

— Сегодня все сотрудники центра являются сотрудниками системы здравоохранения, и естественно, что дальнейшее развитие центра реабилитации будет поддержано государством. Этот центр — луч надежды для близких тех, кто пострадал в ДТП, это место, где они получат достойный уход и лечение. Мы обязаны сделать все, чтобы облегчить жизнь как больных, так и их родственников. Одно из паритетных направлений центра — оказание психологической помощи родственникам пострадавших и находящихся в вегетативном состоянии пациентов. Мы будем обучать близких, как жить с таким человеком, как помогать ему, как ухаживать з ним. Потому что это на самом деле серьезная проблема, с которой сталкиваются в этих семьях, — сказал Владимир Караник.









Большую часть пострадавших в ДТП удается вернуть к полноценной жизни. Но многие остаются инвалидами, и таких людей, которые находятся в вегетативном состоянии, несколько десятков по республике.





Вегетативное состояние — медицинский термин, который появился в 1972 году. Это грубое расстройство нервной деятельности, при котором человек полностью утрачивает связь с окружающей средой, лишается возможности к мышлению, речи, выполнению любых осознанных действий.





Пока в центре всего шесть палат, и в каждой созданы условия для того, чтобы родственники могли находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки. Все палаты очень хорошо оснащены как с медицинской точки зрения, так и с бытовой (например, есть кондиционеры, кнопки экстренного вызова, стоит диван-кровать, чтобы родственники могли быть постоянно рядом).









Виктор Лишаков, главный врач Центра помощи жертвам ДТП

— Мест мало, но пациенты не находятся здесь круглогодично. Попадая сюда, пациент проходит обследование, для него проводится программа реабилитации, потом обучают родственников. Им дают своеобразное домашнее задание, они занимаются. И спустя какое-то время пациент возвращается опять сюда. Центр создан в том числе и для того, чтобы создать банк данных таких пациентов и отслеживать их судьбу, — объяснил технологию работы Виктор Лишаков, главный врач Центра помощи.









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