Стало известно, почему Майкл Джексон носил маску и пластырь

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Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, зачем "король поп-музыки" носил маску и пластырь на носу. По его словам, певец делал это для привлечения внимания зрителей и СМИ.





— Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приёмом, — рассказал Фиддес в интервью изданию Metro.





Музыкант стремился сделать свою жизнь величайшей загадкой в мире, однако это привело к неприятным последствиям, заключил телохранитель, пишет Лента.









Проработав с музыкантом десять лет, Фиддес утверждает, что в жизни Джексон был "нормальным парнем" без таких ярких образов.





Он рассказал о случае в Лондоне, когда музыкант хотел навестить иллюзиониста Ури Геллера.





— Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать причёску и макияж, — отметил телохранитель.





Напомним, выход фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" вызвал огромный общественный резонанс. Семья музыканта подала в суд на компанию HBO из-за обвинений "короля поп-музыки" в педофилии.



