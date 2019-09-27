Инициатива: все конфискованные авто до 2000 года выпуска - под пресс
Сайт петиций petitions.by давно стал площадкой народного волеизъявления. Благодаря некоторым обращениям, которые изначально были опубликованы здесь для сбора подписей, а затем отправлены в госорганы, удалось решить те или иные проблемы. В одних инициативах есть здравое зерно, ну а другие порой удивляют. К какой категории отнести следующую - решать вам.
После того как у пьяных "повторников" стали конфисковывать авто, государство получило право реализовывать их через "конфискаты". Однако автор этой петиции предлагает не продавать старые авто, а утилизировать их. Таким образом, он уверен, на дорогах станет безопаснее. В петиции отмечается:
Предлагаю утилизировать конфискованные автомобили, не соответствующие техническим требованиям безопасности из-за позднего года выпуска, например, автомобили, выпущенные до 2000 года. Таким образом повысится безопасность на дорогах общего пользования, также это плюс для промышленности РБ.
Автор обращения планирует отправить его в УГАИ МВД Республики Беларусь, хотя ответ оттуда можно предугадать: этот вопрос вне компетенции Госавтоинспекции, пишет Автобизнес.
09:34 27/09/2019