Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Инициатива: все конфискованные авто до 2000 года выпуска - под пресс

Сайт петиций petitions.by давно стал площадкой народного волеизъявления. Благодаря некоторым обращениям, которые изначально были опубликованы здесь для сбора подписей, а затем отправлены в госорганы, удалось решить те или иные проблемы. В одних инициативах есть здравое зерно, ну а другие порой удивляют. К какой категории отнести следующую - решать вам.

После того как у пьяных "повторников" стали конфисковывать авто, государство получило право реализовывать их через "конфискаты". Однако автор этой петиции предлагает не продавать старые авто, а утилизировать их. Таким образом, он уверен, на дорогах станет безопаснее. В петиции отмечается:

Предлагаю утилизировать конфискованные автомобили, не соответствующие техническим требованиям безопасности из-за позднего года выпуска, например, автомобили, выпущенные до 2000 года. Таким образом повысится безопасность на дорогах общего пользования, также это плюс для промышленности РБ.

Автор обращения планирует отправить его в УГАИ МВД Республики Беларусь, хотя ответ оттуда можно предугадать: этот вопрос вне компетенции Госавтоинспекции, пишет Автобизнес.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru