Инициатива: все конфискованные авто до 2000 года выпуска - под пресс

После того как у пьяных "повторников" стали конфисковывать авто, государство получило право реализовывать их через "конфискаты". Однако автор этой петиции предлагает не продавать старые авто, а утилизировать их. Таким образом, он уверен, на дорогах станет безопаснее. В петиции отмечается:





Предлагаю утилизировать конфискованные автомобили, не соответствующие техническим требованиям безопасности из-за позднего года выпуска, например, автомобили, выпущенные до 2000 года. Таким образом повысится безопасность на дорогах общего пользования, также это плюс для промышленности РБ.



