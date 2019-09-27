Хотя, в общем-то, до самой границы еще очень далеко. Только представьте - 126 километров! И все это очередь! И она растягивается дальше, еще на сотню километров!





Сегодня Роман написал на наш редакционный Viber 8 029 689 88 93: "Если есть возможность, хотя бы предупредите наших дальнобойщиков: кто едет в Грузию - пускай запасается водой и продуктами..."









Роман рассказал нам: "Мне еще повезло: нахожусь в середине "колейки" - 126 км, но собралось машин почти до Пятигорска (243 км)! За минувшие сутки продвинулись на 700 метров, ночью - ни на сантиметр и до сих пор стоим.





Кто-то стоит с 19-го числа. "Бизнесмены" на такси этим зарабатывают, продают по завышенным ценам хлеб, воду, чебуреки или, накручивая цену, везут водителей для оформления документов, чтобы продлили срок доставки грузов".





Так продают еду в очереди





По словам Романа, очереди на этом погранпереходе редкость. "Обычно незначительная "колейка" была. А сейчас все стоят: и наши, и украинцы, и россияне, азербайджанцы, грузины. Минимум - четверо суток, те, кто ближе к КПП, - уже 10-е сутки. В чем причина очереди? Сегодня вроде как весы разбирали. Со вчерашнего дня ни одна машина не выехала в сторону Грузии. Пробка до самого Пятигорска, по рации сообщили. Не пускает Грузия нас. А точная причина - трудно сказать"...









Между тем "Вестник Кавказа" пишет: "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создали алчные армянские импортеры".





В заметке говорится: на КПП "Верхний Ларс" снова километровые очереди, но их причина - не экспортируемые из Армении грузы, а товары, импортируемые из России в Армению и другие страны, сообщила пресс-секретарь министра экономики Армении Анна Оганян.









Дело в том, что водители, осуществляющие грузоперевозки, нарушают технические регламенты и загружают машины больше допустимого. Нарушение технических норм выявляется таможенной службой России. Скопления грузоперевозчиков наблюдаются в основном на территории РФ.





"Основная проблема - несоответствие установленных норм нагрузок на оси большегрузов. На КПП отмечают, что проблема не только у наших водителей. В очереди стоят не только армянские грузоперевозчики, но и фуры других стран", - сказала Оганян, передает "Sputnik Армения".





"Министерство экономики Армении держит этот вопрос в центре своего внимания и постоянно находится на связи с коллегами на КПП "Верхний Ларс", - добавила Оганян.





В прессе уже появились сообщения о том, что очередь грузоперевозчиков с КПП "Верхний Ларс" дошла до российского Пятигорска, водители ждут своей очереди почти 10 дней.











