Православные христиане 27 сентября празднуют Воздвижение

В конце сентября православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на calend.ru.





В народе этот праздник связывали с борьбой добра и зла, движением, которое символизирует жизнь всего на земле.





В православии Воздвижение связано с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло во времена императора Константина Великого, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан.





Наши предки в Воздвиженье забирали с полей последний сноп — это означало окончание сбора урожая.









В этот день люди не ходили в лес, так как верили, что природа готовится к зиме, звери прячутся в норы и змеи сползаются на зимовку.





«На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, а птицы на юг», — говорили раньше.





В праздник не топили дом и не делали в нем никаких работ. Хозяйки в этот день готовили блюда из капусты.





Говорили: «Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится».





Существовали и погодные приметы: если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким.



