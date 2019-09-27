Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Православные христиане 27 сентября празднуют Воздвижение

На что обратить внимание в этот день.

В конце сентября православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на calend.ru.

В народе этот праздник связывали с борьбой добра и зла, движением, которое символизирует жизнь всего на земле.

В православии Воздвижение связано с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло во времена императора Константина Великого, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан.

Наши предки в Воздвиженье забирали с полей последний сноп — это означало окончание сбора урожая.


В этот день люди не ходили в лес, так как верили, что природа готовится к зиме, звери прячутся в норы и змеи сползаются на зимовку.

«На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, а птицы на юг», — говорили раньше.

В праздник не топили дом и не делали в нем никаких работ. Хозяйки в этот день готовили блюда из капусты.

Говорили: «Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится».

Существовали и погодные приметы: если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru