Православные христиане 27 сентября празднуют Воздвижение
На что обратить внимание в этот день.
В конце сентября православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на calend.ru.
В народе этот праздник связывали с борьбой добра и зла, движением, которое символизирует жизнь всего на земле.
В православии Воздвижение связано с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло во времена императора Константина Великого, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан.
Наши предки в Воздвиженье забирали с полей последний сноп — это означало окончание сбора урожая.
В этот день люди не ходили в лес, так как верили, что природа готовится к зиме, звери прячутся в норы и змеи сползаются на зимовку.
«На Воздвижение медведь в берлогу, змея в нору, а птицы на юг», — говорили раньше.
В праздник не топили дом и не делали в нем никаких работ. Хозяйки в этот день готовили блюда из капусты.
Говорили: «Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится».
Существовали и погодные приметы: если в этот день дует холодный северный ветер, то следующее лето будет жарким.
09:12 27/09/2019